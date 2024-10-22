Улицу Красную в Краснодаре перекроют для установки новогодней иллюминации

Иллюминация украсит Александровский бульвар. Для установки конструкций на отдельных участках улицы будет введено поэтапное перекрытие движения: ул. Буденного — ул. Калинина, ул. Калинина — ул. Володи Головатого, ул. Володи Головатого — ул. Северная, ул. Северная — ул. Хакурате, ул. Хакурате — Свято-Екатерининский фонтан, ул. Бабушкина — ул. Одесская, ул. Одесская — ул. П. М. Гаврилова.
На время перекрытий будут установлены предупреждающие знаки. Горожан просят соблюдать осторожность и использовать тротуары вдоль ул. Красной для обхода огороженных территорий.
Работы профинансирует компания инвестора, имя которого пока официально не раскрывается. Завершение монтажа планируется к началу декабря.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что благоустройством одной из центральных улиц Краснодара займется кубанский бизнесмен Сергей Галицкий. По данным источника, работы проведут на участке от здания мэрии до кинотеатра «Аврора», включая Александровский бульвар.