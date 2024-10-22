Солнечные лучи начнут прогревать холодные воздушные массы: На Кубань надвигается тепло

«Сегодня за погоду на территории Кубани будет отвечать опускающийся с севера антициклон, — рассказал ведущий специалист “Фобос” Михаил Леус. — В регионе ожидается переменная облачность, вероятность дождей невелика, и солнечные лучи начнут прогревать пришедшие в край холодные воздушные массы».