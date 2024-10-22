Олбани
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солнечные лучи начнут прогревать холодные воздушные массы: На Кубань надвигается тепло

В Краснодаре потеплеет до +15 градусов 22 октября.

Сейчас в Олбани: +12° 0 м/с 88% 759 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре ожидается улучшение погоды. Днем 22 октября воздух в краевой столице прогреется до +15 градусов.

«Сегодня за погоду на территории Кубани будет отвечать опускающийся с севера антициклон, — рассказал ведущий специалист “Фобос” Михаил Леус. — В регионе ожидается переменная облачность, вероятность дождей невелика, и солнечные лучи начнут прогревать пришедшие в край холодные воздушные массы».

По данным метеоролога, в крае будет слабый северо-восточный ветер 2−7 м/с, а атмосферное давление составит 769 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В среду, 23 октября, будет еще теплее — +16…+18 градусов.

Ранее сообщалось, что бабье лето придет на Кубань к 23 октября. При этом тепло в регионе задержится ненадолго.