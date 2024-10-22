Солнечные лучи начнут прогревать холодные воздушные массы: На Кубань надвигается тепло

В Краснодаре ожидается улучшение погоды. Днем 22 октября воздух в краевой столице прогреется до +15 градусов.
«Сегодня за погоду на территории Кубани будет отвечать опускающийся с севера антициклон, — рассказал ведущий специалист “Фобос” Михаил Леус. — В регионе ожидается переменная облачность, вероятность дождей невелика, и солнечные лучи начнут прогревать пришедшие в край холодные воздушные массы».
По данным метеоролога, в крае будет слабый северо-восточный ветер 2−7 м/с, а атмосферное давление составит 769 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
В среду, 23 октября, будет еще теплее — +16…+18 градусов.
Ранее сообщалось, что бабье лето придет на Кубань к 23 октября. При этом тепло в регионе задержится ненадолго.