Минстройархитектуры: очередь на жилье сократилась на 12,3% в Беларуси за 5 лет. Об этом сообщила заместитель начальника главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Инна Пинковская, пишет БелТА.
По словам специалиста, на конец 2023 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состояло 569 тысяч семей и граждан. Представитель Минстройархитектуры заметила, что за пять лет число очередников снизилось на 12,3%.
Пинковская акцентировала внимание на том, что каждый год для граждан, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, строится довольно большое количество жилья. Она уточнила, что около 25 тысяч человек каждый год в течение пяти лет улучшали свои жилищные условия.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко хочет, чтобы белорусы чаще строили жилье в деревнях.
Ранее мы писали, что квартиры в новом районе на месте военного городка в минской Масюковщине будут стоить до $650 за квадратный метр.