Минстройархитектуры: очередь на жилье сократилась на 12,3% в Беларуси за 5 лет

Пинковская акцентировала внимание на том, что каждый год для граждан, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, строится довольно большое количество жилья. Она уточнила, что около 25 тысяч человек каждый год в течение пяти лет улучшали свои жилищные условия.