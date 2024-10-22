Власти признали, что нехватка водителей автобусов коснулась частных перевозчиков

Дефицит кадров в Калининграде коснулся и частных перевозчиков. О том, что водителей автобусов не хватает в компании «Тотем 8», в понедельник, 21 октября, сообщили представители министерства развития инфраструктуры региона в ответ на жалобу одного из пассажиров. Пассажир высказал претензию в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» на то, что автобус № 103 постоянно переполнен, так как на маршрут выпускают недостаточное количество единиц. В итоге, уехать могут все желающие.