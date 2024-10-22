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На омском небе появилось яркое солнечное гало

Кольцо вокруг Солнца запечатлели в Муромцевском районе.

Сейчас в Олбани: +12° 0 м/с 88% 759 мм рт. ст. +11°
Источник: Соцсети

В воскресенье, 20 октября, омский художник Павел Азанов опубликовал на своей странице во ВКонтакте необычные снимки. В небе над Омской областью появилось солнечное гало. Яркое кольцо вокруг Солнца удалось запечатлеть в деревне Окунево Муромцевского района.

Отметим, что эффект гало возникает из-за преломления света кристаллами льда, расположенными в перистых облаках на высоте в 5−10 километров. Обычно такое кольцо окружает яркий источник света, то есть Солнце, а по ночам — Луну.

В этом году омичи уже наблюдали такое явление — в феврале и июне. Считается, что зимой это атмосферное явление говорит о скором потеплении, а летом — о том, что будет дождь.

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