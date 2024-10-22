На омском небе появилось яркое солнечное гало

В воскресенье, 20 октября, омский художник Павел Азанов опубликовал на своей странице во ВКонтакте необычные снимки. В небе над Омской областью появилось солнечное гало. Яркое кольцо вокруг Солнца удалось запечатлеть в деревне Окунево Муромцевского района.
Отметим, что эффект гало возникает из-за преломления света кристаллами льда, расположенными в перистых облаках на высоте в 5−10 километров. Обычно такое кольцо окружает яркий источник света, то есть Солнце, а по ночам — Луну.
В этом году омичи уже наблюдали такое явление — в феврале и июне. Считается, что зимой это атмосферное явление говорит о скором потеплении, а летом — о том, что будет дождь.
Читайте также на портале Om1.ru В небе над Омском повис оранжевый диск гигантских размеров.