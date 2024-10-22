В Казани на мосту «Миллениум» обновили подсветку. Это реализовано в рамках подготовки к саммиту БРИКС, сообщили очевидцы в городских телеграм-каналах.
Подсветку установили на тросах у буквы «М» и на опорах моста. Она переливается в синие и голубые оттенки.
Также к встрече глав государств объединения на стенах Кремля запустили новое световое шоу. Его будут транслировать с 17:00 до 00:00 21, 23 и 24 октября. Речь идет об исторических событиях и сценах с элементами и орнаментами культур стран БРИКС.
Напомним, в Казани 22 октября стартовал саммит БРИКС. Президент Сербии Александр Вучич объяснил свой отказ от поездки на это мероприятие. Также не будет президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы.