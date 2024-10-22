МЧС рекомендует хабаровчанам запастись буксировочными тросами из-за циклона

Водителям следует быть предельно внимательными на дороге, обязательно соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и правила дорожного движения. Необходимо подготовить транспортное средство к эксплуатации автомобиля в сложных погодных условиях: иметь с собой буксировочный торос, шанцевый инструмент, заряженный телефон, запас продуктов и топлива. По возможности стоит ограничить выезд за пределы населенных пунктов.