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МЧС рекомендует хабаровчанам запастись буксировочными тросами из-за циклона

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю направило рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий.

Источник: AmurMedia

Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на происшествия, сообщает ИА AmurMedia.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям о необходимости соблюдения правил безопасности при ухудшении погоды.

Пешеходам рекомендуется пересекать проезжую часть в зоне регулируемых и нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов с соблюдением правил дорожного движения. При переходе дороги необходимо убедиться в своей безопасности.

Водителям следует быть предельно внимательными на дороге, обязательно соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и правила дорожного движения. Необходимо подготовить транспортное средство к эксплуатации автомобиля в сложных погодных условиях: иметь с собой буксировочный торос, шанцевый инструмент, заряженный телефон, запас продуктов и топлива. По возможности стоит ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Жителям края рекомендуется соблюдать меры пожарной безопасности, не перегружать электросеть, следить за электрическими приборами, убрать незакрепленные вещи с балконов и лоджий. Не оставляйте без присмотра детей!

Туристическим группам следует приостановить движение по маршрутам и переждать непогоду в населенных пунктах или турбазах. Также опасно выходить и выезжать в лес, на водные объекты.

В случае происшествия звоните «101» или «112».

МЧС