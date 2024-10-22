МЧС рекомендует хабаровчанам запастись буксировочными тросами из-за циклона

Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на происшествия, сообщает ИА AmurMedia.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям о необходимости соблюдения правил безопасности при ухудшении погоды.
Пешеходам рекомендуется пересекать проезжую часть в зоне регулируемых и нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов с соблюдением правил дорожного движения. При переходе дороги необходимо убедиться в своей безопасности.
Водителям следует быть предельно внимательными на дороге, обязательно соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и правила дорожного движения. Необходимо подготовить транспортное средство к эксплуатации автомобиля в сложных погодных условиях: иметь с собой буксировочный торос, шанцевый инструмент, заряженный телефон, запас продуктов и топлива. По возможности стоит ограничить выезд за пределы населенных пунктов.
Жителям края рекомендуется соблюдать меры пожарной безопасности, не перегружать электросеть, следить за электрическими приборами, убрать незакрепленные вещи с балконов и лоджий. Не оставляйте без присмотра детей!
Туристическим группам следует приостановить движение по маршрутам и переждать непогоду в населенных пунктах или турбазах. Также опасно выходить и выезжать в лес, на водные объекты.
В случае происшествия звоните «101» или «112».