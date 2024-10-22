Создан реактор для синтеза медицинских наночастиц

Он пояснил, что наночастицы магнетита (одного из оксидов железа) в медицине доказали свою эффективность в качестве инструмента для адресной доставки лекарственных препаратов непосредственно к пораженным органам и тканям внутри организма. Как правило, частицы синтезируются в объемных реакторах периодического действия — этот метод не позволяет развернуть массовое производство, а сам материал может иметь пониженное качество. Кроме того, данный способ требует постоянного контроля со стороны специалистов.