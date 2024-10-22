Оформление развода в Ленобласти подорожает почти в восемь раз

Об этом сообщает управление ЗАГС по региону. В частности, оформление развода подорожает с 650 до 5000 рублей. В эту же сумму обойдется пошлина на смену имени, фамилии или отчества. На текущий момент она стоит 1600 рублей.
Также подорожание ждет дубликаты свидетельств о рождении, браке, разводе и смерти. Вместо 350 придется заплатить 500 рублей, справка из архивов ЗАГСа будет стоить не 200, а 350 рублей. Отметим, что Петербурга изменения пока не касаются. Регистрация брака для молодоженов обойдется в 350 рублей, развод в 650 рублей.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров официально развелся со своей женой Ольгой Абрамовой. По словам адвоката музыканта, процесс обойдется без раздела имущества и споров о том, с кем должны остаться дети.