В Шолоховском районе спасатели помогли котенку и щенку

В станице Вешенской котенок разбудил ночью жильцов двухэтажного дома. Люди услышали жалобное мяуканье, которое доносилось с крыши балкона на втором этаже. Малыш забрался на высоту, но самостоятельно слезть не смог. На помощь пушистому пришли спасатели местного подразделения областной службы спасения на воде. Они вернули котенка на землю и отпустили его.