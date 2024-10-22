В Шолоховском районе спасатели помогли котенку и щенку

В Шолоховском районе спасли котенка и щенка, которые попали в ловушки. Об этом сообщили в ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».
В станице Вешенской котенок разбудил ночью жильцов двухэтажного дома. Люди услышали жалобное мяуканье, которое доносилось с крыши балкона на втором этаже. Малыш забрался на высоту, но самостоятельно слезть не смог. На помощь пушистому пришли спасатели местного подразделения областной службы спасения на воде. Они вернули котенка на землю и отпустили его.
Еще одно чудесное спасение произошло в станице Базковской. В водопроводный люк угодил щенок. Напуганный малыш жалобно скулил и не мог выбраться из ловушки. На помощь щенку пришла хозяйка дома, который находился рядом. Женщина вызвала спасателей, которые помогли малышу.