В Самарской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 17% за неделю

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ снизилась на 17,3%. Тогда было выявлено 18543 случаев ОРВИ, а показатель на 10 тысяч населения составлял 59. При этом сейчас показатель на 10 тысяч населения — 48,8, это ниже эпидпорога на 0,5%.