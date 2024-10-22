В Самарской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 17% за неделю

За неделю, с 14 по 20 октября, в Самарской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. По данным на 42 неделю 2024 года в регионе 15329 человек заболели ОРВИ. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.
— Эпидемический порог превышен в возрастной группе 15 лет и старше на 46,9%, а снижен — в группах: 0−2 года (на 64,7%), 3−6 лет (на 55,8%), 7−14 лет (на 33,3%), — рассказали в пресс-службе.
По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ снизилась на 17,3%. Тогда было выявлено 18543 случаев ОРВИ, а показатель на 10 тысяч населения составлял 59. При этом сейчас показатель на 10 тысяч населения — 48,8, это ниже эпидпорога на 0,5%.
Согласно результатам лабораторного мониторинга, в Самарской области циркулируют парагрипп, аденовирусы, риновирусы, бокавирусы, сезонные коронавирусы.