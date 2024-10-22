В Самарской области 22 октября прогнозируют сильный туман

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1 — 3 часа с сохранением в первой половине дня 22.10.2024 местами по Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее».