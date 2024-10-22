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В Самарской области 22 октября прогнозируют сильный туман

Будьте внимательны и осторожны на дорогах.

Сейчас в Олбани: +12° 0 м/с 88% 759 мм рт. ст. +11°

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1 — 3 часа с сохранением в первой половине дня 22.10.2024 местами по Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее».

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».