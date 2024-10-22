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Лукашенко сказал, чему противостоит музей Великой Отечественной войны

Лукашенко поздравил коллектив музея Великой Отечественной войны с 80-летием.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны с 80-летием основания и сказал, чему противостоит музей. Об этом информирует пресс-служба президента.

Глава государства в поздравлении назвал музей Великой Отечественной войны гордостью Беларуси. Он напомнил, что, начав свою историю сразу после освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, музей стал символом мужества, борьбы, самоотверженности белорусского народа, его непокоренности врагу.

Президент Беларуси подчеркнул, что уникальные экспозиции залов, разнообразные проекты, программы музея, трепетно хранят память о бессмертном подвиге Красной армии, подпольщиков, партизан, а также всех тех, кто приближал Великую Победу.

Лукашенко акцентировал внимание на том, что сегодня музей Великой Отечественной войны с честью противостоит фальсификации исторической правды о Второй мировой войне.

— Напоминая человечеству о тех трагических событиях, воспитывает подрастающее поколение на идеях равенства, человеколюбия и мирного сосуществования народов, — заметил Александр Лукашенко.

Глава государства выразил уверенность в том, что увлеченность своим делом, энтузиазм и далее будут пробуждать в сердцах посетителей доброту, любовь к Родине.

Ранее мы писали, какая судьба знаменитых экспонатов белорусского Музея истории Великой Отечественной войны, который отмечает 80-летие: оружие партизан, скрипка генерала и личные вещи маршалов.

А еще мы узнали, как будут выглядеть и где появятся в Минске новое здание Национального исторического музея и парк Народного единства.