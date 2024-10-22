В Екатеринбурге 22 школы и два детских сада остаются на карантине из-за ОРВИ

До 21 октября в Ленинском районе закрыты детский сад № 451. До 23 числа будет закрыт лицей № 3. До 24 октября дистант будет действовать в школе № 85. В Железнодорожном районе до 30 октября закрыли школу № 30. В Академическом районе на карантине до 26 октября находится школа № 16 и детский сад № 126. До этого же числа закрыта школа № 168 в Верх-Исетском районе.