В Екатеринбурге 22 школы и два детских сада остаются на карантине из-за ОРВИ

В Екатеринбурге в каждом районе, кроме Октябрьского, есть школы, которые закрыли на карантин. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в администрации города.
— Полностью на карантин остаются закрыты 22 школы и два детских сада, — рассказали в городской мэрии.
Так, в Орджоникидзевском районе продлено дистанционное обучение в школах № 46, 67, 95 112 и 178. Школа № 61 в Чкаловском районе закрыта на карантин до 26 октября. В Чкаловском районе карантинные меры были приняты в учреждениях № 105, 52, 132, 215, 300, 87, 84, 135 и 180.
До 21 октября в Ленинском районе закрыты детский сад № 451. До 23 числа будет закрыт лицей № 3. До 24 октября дистант будет действовать в школе № 85. В Железнодорожном районе до 30 октября закрыли школу № 30. В Академическом районе на карантине до 26 октября находится школа № 16 и детский сад № 126. До этого же числа закрыта школа № 168 в Верх-Исетском районе.