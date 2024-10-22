Студенческий бэби-бум: в общежитиях Крыма появятся комнаты для семей

«Совместно с нашими вузами уже запланировано создание семейных комнат в общежитиях. Будут обустроены и комнаты кратковременного пребывания детей, где организуют присмотр, что позволит воспитывать ребенка, не прерывая обучение», — сказала она.
В перспективе также планируется создание детских садов и школ в структуре высших учебных заведений.
Кроме того, в рамках нового национального проекта «Семья», который будет реализовываться в Крыму с 1 января 2025 года, планируется отремонтировать 17 детских садов и 37 школ, проинформировала Романовская.
«За десять лет в Крыму было введено 187 объектов дошкольного образования на 49 тысяч мест и построены 10 школ. До конца 2024 года планируется завершение строительства и реконструкции еще пяти детских садов на тысячу мест, а до конца 2028 года — ввод еще 26 объектов на 4 тысячи мест», — перечислила она.
Это только в дошкольном образовании, отметила Романовская. Планируется также расширять количество школ.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что с 1 сентября в Крыму начали работу двадцать новых детских садов. Шесть из них открылись в Симферопольском районе, по три детских сада в Симферополе, городских округах Евпатории и Феодосии, по одному — в Керчи, Старом Крыму, Судаке, Ялте и Бахчисарайском районе.