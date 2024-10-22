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Студенческий бэби-бум: в общежитиях Крыма появятся комнаты для семей

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. В студенческих общежитиях Крыма создадут комнаты для молодых семейных пар, а также детские комнаты, где можно будет оставить ребенка на время занятий. Об этом на открытии регионального форума «Сохрани жизнь» заявила министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

Источник: РИА "Новости"

«Совместно с нашими вузами уже запланировано создание семейных комнат в общежитиях. Будут обустроены и комнаты кратковременного пребывания детей, где организуют присмотр, что позволит воспитывать ребенка, не прерывая обучение», — сказала она.

В перспективе также планируется создание детских садов и школ в структуре высших учебных заведений.

Кроме того, в рамках нового национального проекта «Семья», который будет реализовываться в Крыму с 1 января 2025 года, планируется отремонтировать 17 детских садов и 37 школ, проинформировала Романовская.

«За десять лет в Крыму было введено 187 объектов дошкольного образования на 49 тысяч мест и построены 10 школ. До конца 2024 года планируется завершение строительства и реконструкции еще пяти детских садов на тысячу мест, а до конца 2028 года — ввод еще 26 объектов на 4 тысячи мест», — перечислила она.

Это только в дошкольном образовании, отметила Романовская. Планируется также расширять количество школ.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что с 1 сентября в Крыму начали работу двадцать новых детских садов. Шесть из них открылись в Симферопольском районе, по три детских сада в Симферополе, городских округах Евпатории и Феодосии, по одному — в Керчи, Старом Крыму, Судаке, Ялте и Бахчисарайском районе.

образование