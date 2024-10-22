Студенческий бэби-бум: в общежитиях Крыма появятся комнаты для семей

«За десять лет в Крыму было введено 187 объектов дошкольного образования на 49 тысяч мест и построены 10 школ. До конца 2024 года планируется завершение строительства и реконструкции еще пяти детских садов на тысячу мест, а до конца 2028 года — ввод еще 26 объектов на 4 тысячи мест», — перечислила она.