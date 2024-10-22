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Новый подземный переход появится в Екатеринбурге

Он соединит две части набережной Исети.

Источник: Аргументы и факты

В столице Среднего Урала в ближайшем будущем приступят к обустройству нового подземного перехода, который соединит две части набережной реки Исеть.

Как уточнил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, подземный переход шириной 4 метра будет иметь длину 30 метров до конца 2025 года появится перпендикулярно мосту через Исеть по улице Куйбышева.

«Вдоль перехода установят камеры видеонаблюдения, фонари, скамейки и урны. На мосту по улице Куйбышева появится подсветка, а близлежащие сети водопровода и канализации — обновят», — рассказали в мэрии.

ЖКХ