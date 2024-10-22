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Белорусские синоптики сказали о теплой погоде до +18 градусов 22 октября

Синоптики сказали о теплой погоде 22 октября в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские синоптики сказали о теплой погоде до +18 градусов 22 октября, во вторник, информирует портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, в стране прогнозируется переменная облачность. Местами по северной половине возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер окажется южный, юго-западный. Днем температура воздуха составит от +10 до +16 градусов. По юго-западной части воздух прогреется до +18 градусов.

В Минске осадков не ожидается. Ветер будет южный, юго-западный. В утренние часы ожидается от +6 до +8 градусов. Днем прогнозируется от +12 до +14 градусов. В вечернее время будет от +7 до +10 градусов.

Тем временем проработавшее 17 лет кафе «Сказочный замок» сносят в парке Горького в Минске.

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