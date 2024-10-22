Разработаны экономичные фотокатализаторы для фильтров очистки воды

ПЕНЗА, 22 октября. /ТАСС/. Экономичный и эффективный способ создания фотокаталитических материалов, не уступающий зарубежным аналогам, разработали ученые Пензенского государственного университета (ПГУ), сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ. Они могут быть установлены в кондиционерах, воздухоочистителях и на очистных сооружениях, использоваться для утилизации фармацевтических препаратов и при реставрации памятников культуры.
«Изобретение найдет широкое применение в очистке сточных вод предприятий, а также может быть использовано для создания самоочищающихся покрытий. Способ простой и недорогой», — говорится в сообщении.
Было отмечено, что предложенный метод по эффективности и экономичности не уступает зарубежным и отечественным аналогам. В министерстве пояснили, что находящийся в воде или воздухе загрязнитель разлагается внутри фильтра, при этом вредные вещества преобразуются в безопасные. Этот процесс активизируют при помощи ультрафиолетового излучения или солнечного света.
«Фотокатализаторы, работающие во всем спектре солнечного света, очень дорогостоящие, поскольку для их изготовления используют палладий, платину, золото, серебро. Наш фотокатализатор будет эффективен во всем спектре солнечного излучения, при этом мы предлагаем достаточно простую и недорогостоящую технологию. Низкой стоимости нам удалось достичь благодаря решению модифицировать оксид цинка дешевыми металлами — медью и алюминием», — приводятся пояснения разработчика проекта, доцента кафедры нано- и микроэлектроники вуза Надежды Якушовой.
Первые образцы энергоэффективных фотокатализаторов получены в лаборатории «Перспективные наноматериалы, покрытия и устройства электроники», созданной на базе госуниверситета при финансовой поддержке Минобрнауки России. Было отмечено, что для проверки фотокатализатор поместили в водный раствор красителя, который распался до воды и углекислого газа.
Созданные материалы могут использоваться в фотокаталитических фильтрах — в частности, устанавливаться в кондиционерах, воздухоочистителях и на очистных сооружениях. Разработчик проекта добавила, что его также можно использовать для утилизации фармацевтических препаратов с истекшим сроком годности, устранения утечек в нефтедобывающих и химических производствах, наносить на разные типы поверхностей. «Материал можно будет добавлять в строительные краски и лаки, получая инновационное самоочищающееся покрытие. Или нанести на памятники или предметы искусства, что станет дополнительной защитой от вредных воздействий окружающей среды и позволит лишний раз не прибегать к реставрационной чистке», — приводятся слова представителя вуза.