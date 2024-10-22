Разработаны экономичные фотокатализаторы для фильтров очистки воды

Созданные материалы могут использоваться в фотокаталитических фильтрах — в частности, устанавливаться в кондиционерах, воздухоочистителях и на очистных сооружениях. Разработчик проекта добавила, что его также можно использовать для утилизации фармацевтических препаратов с истекшим сроком годности, устранения утечек в нефтедобывающих и химических производствах, наносить на разные типы поверхностей. «Материал можно будет добавлять в строительные краски и лаки, получая инновационное самоочищающееся покрытие. Или нанести на памятники или предметы искусства, что станет дополнительной защитой от вредных воздействий окружающей среды и позволит лишний раз не прибегать к реставрационной чистке», — приводятся слова представителя вуза.