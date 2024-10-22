Уровень стресса в «опасных» профессиях научились определять по анализу слюны

Как пояснила ТАСС заведующая кафедрой биофизики СФУ Валентина Кратасюк, это исследование позволило выявить на примере диспетчеров РЖД группу риска и группу адаптированных к нагрузкам работников, что критически важно для уменьшения аварийности на железной дороге. Также определены условия, снижающие сверхнормативную рабочую нагрузку. «Мы показали, что можно дать быструю и не требующую сложного лабораторного оборудования оценку перегрузок работников РЖД биолюминесцентным методом — оценить стрессоустойчивость организма и профпригодность работника», — добавила она.