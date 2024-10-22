Создана искусственная рыба по типу тунца и дельфина для подводных работ

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Специалисты Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали бионический безэкипажный подводный аппарат, похожий на рыбу и сочетающий полезные свойства дельфина и тунца. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, аппарат рассчитан на широкое применение в океанологических исследованиях, в поисково-спасательных работах под водой, а также в военной сфере.
«В Пензенском госуниверситете создали 3D-модель устройства и собрали макетный образец безэкипажного подводного аппарата бионического типа. Его длина составляет 0,5 м, а диаметр — 20 см. Конструкция аппарата основана на механике движения рыб. Заставляет его перемещаться в воде “настоящий” рыбий хвост. Принципиальное отличие от аналогов в том, что в механизм работы хвостовой части заложены две техники плавания морских обитателей — тунца и дельфина», — отметили в пресс-службе.
Как рассказал член авторского коллектива, аспирант Илья Урваев, аппараты с бионическими формами повторяют форму рыб и имеют гибкую конструкцию. Они производят значительно меньше шума, чем прочая подводная техника, обладают большей маневренностью, меньше воздействуют на окружающую среду. К примеру, они не поднимают ил со дна.
«Подвижная платформа ориентирует хвостовой плавник в соответствии с желаемым движением. Для каких-то целей будет использоваться режим плавания, как у тунца. Например, если нужно быстрее проплыть участок. А для задачи маневрирования под водой будет использоваться положение хвостовой части, как у дельфина, — горизонтально», — рассказал Урваев.
Внешний вид разработки напоминает бионическую рыбу-робота. В носовой части располагается видеокамера и гидролокатор. В среднюю часть встроены основные электронные компоненты и брюшные плавники. Хвостовой плавник выполнен в форме клиновидно-конусного тела с упругой армированной пластиной.
Реальный образец планируют сделать 1,5 м в длину и 30 см в диаметре, вес составит около 20 кг. Каркас соберут из алюминиевого сплава, а оболочку — из пластика. Управлять «рыбой» будет оператор с помощью дистанционного пульта. Дальность планируется довести до нескольких десятков километров.