Создана искусственная рыба по типу тунца и дельфина для подводных работ

«В Пензенском госуниверситете создали 3D-модель устройства и собрали макетный образец безэкипажного подводного аппарата бионического типа. Его длина составляет 0,5 м, а диаметр — 20 см. Конструкция аппарата основана на механике движения рыб. Заставляет его перемещаться в воде “настоящий” рыбий хвост. Принципиальное отличие от аналогов в том, что в механизм работы хвостовой части заложены две техники плавания морских обитателей — тунца и дельфина», — отметили в пресс-службе.