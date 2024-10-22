В Уфе объявлена спецоперация ГАИ.

В Уфе с 22 по 24 октября проводятся профилактические мероприятия «Пешеход». Основная цель проводимой операции — профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.
«В рамках данных мероприятий инспекторы ГАИ будут пресекать такой вид нарушения ПДД, как непредоставление преимущества в движении пешеходу. Также внимание будет уделено пешеходам, которые переходят проезжую часть в неустановленных местах, на запрещающий сигнал светофора», — отметили в ГАИ Уфы.
По данным ведомства, с начала года на территории Уфы зарегистрировано 278 ДТП, связанных с наездами на пешеходов. В таких происшествиях погибли 10 человек и 277 получили ранения. По вине самих пешеходов произошло 57 аварий, при которых 5 человек погибли и 52 получили травмы. За 9 месяцев текущего года госавтоинспекторы пресекли 5974 правонарушения по ст. 12.18 КоАП РФ («невыполнение требования ПДД водителем уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом») и 5229 — по ст. 12.29 КоАП РФ («нарушение ПДД пешеходом»).
Ранее жительница Башкирии оказала сопротивление сотрудникам ГАИ.