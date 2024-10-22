Общенациональный проект «Яшил макон» в Узбекистане: планы на 2025

Президент отметил, что озеленение и благоустройство нужны прежде всего самим людям. Поэтому представители «махаллинской семерки» будут выращивать на закрепленных за ними улицах по 100 штук, в общей сложности 6 млн декоративных деревьев. Кроме того, на других улицах, пустующих площадях и вокруг многоэтажных домов высадят 3 млн саженцев. В целом в махаллях можно посадить 20 млн декоративных и фруктовых деревьев.