В Свердловской области вновь снизилась заболеваемость ОРВИ

В Свердловской области на протяжении четырех недель снижается уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю с 14 по 20 октября зарегистрировано 30,2 тысячи случаев заражения — это ниже показателя предыдущей недели на 6,4% и среднего многолетнего уровня — на 5,7%.
— Согласно результатам лабораторного мониторинга среди возбудителей ОРВИ доминирует риновирус. Также выделены вирусы SARS-CoV-2, аденовирусы, боковирусы, метапневмовирусы, вирусы гриппа А, парагриппа и другие, — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
В ЗАТО Свободном, Сысерти, Кировграде и Полевском уровень заболеваемости выше средних показателей по Свердловской области в полтора раза и больше. В Екатеринбурге с 14 по 20 октября зарегистрировано 14,6 тысяч случаев заболевания респираторными инфекциями — это ниже уровня прошлой недели на 4,4% и среднего многолетнего — на 2%.