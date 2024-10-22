В Свердловской области вновь снизилась заболеваемость ОРВИ

В ЗАТО Свободном, Сысерти, Кировграде и Полевском уровень заболеваемости выше средних показателей по Свердловской области в полтора раза и больше. В Екатеринбурге с 14 по 20 октября зарегистрировано 14,6 тысяч случаев заболевания респираторными инфекциями — это ниже уровня прошлой недели на 4,4% и среднего многолетнего — на 2%.