Создано защищающее от инфекций при протезировании вещество

На основе пептидомиметика ученые также разработали биогель для заживления ран для различных патологий, в том числе для пациентов с осложнениями при сахарном диабете и сердечно-сосудистых заболеваниях. «Мы смешали пептидомиметик с гелем, который был получен, и в дальнейшем проверили не только его противомикробную активность, но и противогрибковую. Сам пептид уникален тем, что он налипает на бактериальные клетки, делает поры в них и таким образом уничтожает», — пояснила руководитель лаборатории.