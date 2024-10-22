Создано защищающее от инфекций при протезировании вещество

НОВОСИБИРСК, 22 октября. /ТАСС/. Полностью синтетический антимикробный пептидомиметик — специальное вещество, позволяющее избежать инфекций при протезировании, создали в Новосибирске. Об этом сообщила журналистам Наталья Бондаренко, руководитель лаборатории НИИ клинической и экспериментальной лимфологии.
Сейчас самое частое осложнение во время операций по замене суставов — это развитие перипротезной инфекции. Для решения ученые решили поместить противомикробный пептид в костный цемент, который используют для введения самого протеза.
«Проект посвящен разработке антимикробного пептидомиметика в составе костного цемента. Основной результат — создание прототипа. Мы проверили его антимикробную активность и экспериментально подтвердили, что действительно он эффективен против бактерий», — сказала она.
Вещество синтезировали партнеры НИИ — АО «Сибирский центр фармакологии и биотехнологии», который находится в наукограде Кольцово под Новосибирском. Сейчас ученые закончили доклинические испытания медизделия как на культуре клеток и ведут исследования на лабораторных животных. Завершить их планируется в 2026 году.
На основе пептидомиметика ученые также разработали биогель для заживления ран для различных патологий, в том числе для пациентов с осложнениями при сахарном диабете и сердечно-сосудистых заболеваниях. «Мы смешали пептидомиметик с гелем, который был получен, и в дальнейшем проверили не только его противомикробную активность, но и противогрибковую. Сам пептид уникален тем, что он налипает на бактериальные клетки, делает поры в них и таким образом уничтожает», — пояснила руководитель лаборатории.