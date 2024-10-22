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Женщина родила в поезде по дороге в Астану

В поезде № 86 «Шымкент-Астана» у пассажирки родилась девочка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Источник: Freepik

«Пассажирка Кенжеева вместе с мужем направлялась из Шымкента в Астану, находясь на последнем месяце беременности. В ночь с 21 на 22 октября, во время поездки на поезде № 86 “Шымкент-Астана”, у нее начались родовые схватки. Начальник поезда Каракулова Гульшат и проводница Адамбаева Анара оказали необходимую помощь и благополучно приняли роды», — говорится в сообщении.

21 октября в 23:55 на свет появилась здоровая девочка, сообщили в железнодорожной компании «Казахстан темир жолы».

К слову, работники поездных бригад на постоянной основе проходят обучение по оказанию первой медицинской помощи по действиям в нестандартных ситуациях. За последние 3 года в поездах национального перевозчика на свет появилось уже 14 малышей.