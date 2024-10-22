Женщина родила в поезде по дороге в Астану

«Пассажирка Кенжеева вместе с мужем направлялась из Шымкента в Астану, находясь на последнем месяце беременности. В ночь с 21 на 22 октября, во время поездки на поезде № 86 “Шымкент-Астана”, у нее начались родовые схватки. Начальник поезда Каракулова Гульшат и проводница Адамбаева Анара оказали необходимую помощь и благополучно приняли роды», — говорится в сообщении.