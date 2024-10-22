В Ростове ограничат движение по улице Красноармейской

В Ростове на улице Красноармейской ограничат движение транспорта в районе строения 1Б, предупредили в городском департаменте автодорог и организации дорожного движения.
Предполагается, что с 5 ноября по 20 декабря будет действовать из-за коммунальных работ на подземной канализации.
Помимо этого, со 2 ноября власти города вводят запрет остановки и стоянки машин по восточной стороне переулка Приволжского от улицы Текучева до улицы Народного ополчения. Таким образом они хотят увеличить пропускную способность дороги.