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Треть волгоградцев просит оставить в покое квадроберов

Специалисты по поиску работы выяснили, как горожане относятся к представителям нового движения.

Источник: Freepik

30% респондентов считают, что на квадроберов никак не надо реагировать и их нужно оставить в покое. 37% опрошенных волгоградцев предложили отправлять к психиатру тех, кто продолжает мяукать, лаять и ползать на четвереньках после 18 лет.

10% горожан ответили, что квадроберов стоит привлекать к общественным работам, а 5% — штрафовать, передает портал SuperJob.

Спокойнее других к представителям течения относятся люди до 34 лет. Среди волгоградцев старше 45 лет, наоборот, больше тех, кто видит необходимость в лечении или наказании для молодых людей в масках животных.

За штраф для родителей высказались 15% участников опроса, принудительную запись в спортивные или театральные кружки — 8%.

86% родителей уверены, что тема квадробинга их детям неинтересна, только у 1% опрошенных дети наряжаются в костюмы и еще у 2% смотрят видео по этой теме в Сети.