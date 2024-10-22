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В Башкирии сократили время прием вызова скорой помощи

В Башкирии сократили время прием вызова скорой помощи.

Источник: Башинформ

В Башкирии с помощью автоматизирования систему удалось сократить время приема вызова скорой медицинской и неотложной помощи. Система интегрирована с экстренной службой по номеру «112», что значительно улучшает качество и скорость реагирования на вызовы.

Как сообщили в региональном минздраве, благодаря нововведению время приема вызова на этапе «03» сократилось с 3 до 2 минут. А время передача информации от диспетчера бригаде скорой помощи уменьшилась с 6 до 2 минут. Такие результаты подчеркивают важность внедрения новых технологий в здравоохранение и их влияние на эффективность оказания медицинской помощи.

«Система введена в эксплуатацию благодаря программе модернизации службы скорой медицинской помощи, инициированная главой республики Радием Хабировым. Внедрение новых функций повлияло на ключевые показатели доступности медицинской помощи, улучшился показатель 20-минутного доезда скорой к пациентам с острым коронарным синдромом, с острым нарушением мозгового кровообращения и для пострадавших в ДТП», — рассказали в ведомстве.

медицина