В Башкирии сократили время прием вызова скорой помощи.

Как сообщили в региональном минздраве, благодаря нововведению время приема вызова на этапе «03» сократилось с 3 до 2 минут. А время передача информации от диспетчера бригаде скорой помощи уменьшилась с 6 до 2 минут. Такие результаты подчеркивают важность внедрения новых технологий в здравоохранение и их влияние на эффективность оказания медицинской помощи.



«Система введена в эксплуатацию благодаря программе модернизации службы скорой медицинской помощи, инициированная главой республики Радием Хабировым. Внедрение новых функций повлияло на ключевые показатели доступности медицинской помощи, улучшился показатель 20-минутного доезда скорой к пациентам с острым коронарным синдромом, с острым нарушением мозгового кровообращения и для пострадавших в ДТП», — рассказали в ведомстве.