Сцена со зрительскими местами, беседки для отдыха и зона с гирляндами: как благоустроили дворы в Казани

В Казани завершили благоустройство придомовых территорий по республиканской программе «Наш двор». В следующие 2−3 недели проведут приемку объектов, во время которой будут дорабатываться недочеты. Всего в этом году программа охватила территории 459 многоквартирных домов, где обновили 500 тыс. кв.м асфальтобетонного покрытия, смонтировали более 3 тысяч опор и порядка 4,5 тыс. энергосберегающих светильников, установили свыше 5 тысяч малых архитектурных форм, обустроили больше 100 контейнерных площадок и 5 тысяч парковочных мест. Улучшения коснулись порядка 100 тысяч горожан.
Программа традиционно включала шесть видов работ: ремонт дорог и тротуаров, установка хозяйственно-бытового оборудования, скамеек и урн, детского и спортивного оборудования на покрытии из песка, организация наружного освещения и контейнерных площадок.
В Вахитовском районе благоустроили самую большую территорию за время реализации программы «Наш двор» в Казани
В пределах улиц Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева, Марселя Салимжанова и Туфана Миннуллина, в домах которых проживают 7 тысяч человек, обустроили целый квартал. Он стал самой большой территорией, обновленной за все время реализации республиканской программы в Казани. Работы здесь проводились комплексно — с учетом строящегося рядом здания театра им. Г. Камала.
Особенностью объекта площадью 98,5 тыс. кв.м стала рекреационная зона со сценой и зрительскими местами. Она расположилась напротив домов № 62 и 64 по улице Нурсултана Назарбаева.
Еще одно нововведение — в квартале реализовали пилотный проект «Дорога в школу». Для учеников и воспитанников пяти учреждений образования организовали безопасные пешеходные пути. По необходимости были установлены дополнительные светоточки. Всего в квартале с учетом существующих пешеходных тропинок и деревьев проложили 5 км тротуаров и отремонтировали еще почти 1 км дорожек.
Во дворах организовали 12 детских площадок с песчаным покрытием, шесть спортивных зон с воркаут-комплексами и динамическими тренажерами, а также площадки для игры в стритбол. Всего здесь появилось 370 МАФов. На территории по просьбам жителей установили 226 опор наружного освещения, обустроили хозяйственно-бытовые площадки. Был проведен ремонт дорог площадью 20,8 тысячи кв.м, где организовали 96 дополнительных парковочных мест.
Во дворе по ул. Голубятникова разбили клумбы и установили беседки
В Ново-Савиновском и Авиастроительном районах самым большим двором (более 22,2 тыс. кв.м) стала территория домов №№ 22, 24, 26, 26а по улице Голубятникова, где проживают почти 1,5 тыс. человек.
Одно из желаний жителей — установить беседки для тихого отдыха и обустроить детские игровые зоны. Для юных казанцев организовали две площадки: первая — для ребят от 7 до 14 лет с элементами для лазания, качелями и игровым комплексом с горкой, а вторая — для детей младшего возраста с песочницей, балансиром и качелями-гнездами. Для занятий спортом предусмотрены воркаут-комплекс с брусьями и турником и прорезиненное поле для мини-футбола с воротами. Также во дворе появилась площадка с динамическими тренажерами.
Во дворе сохранили все зеленые насаждения, установили новые круглые клумбы, совмещенные со скамейками, где жители планируют высаживать растения.
Горожане просили сохранить парковку, поэтому в центре двора уложили асфальт, где можно оставить 71 машину. Всего же во дворе дополнительно создали 103 парковочных места.
На территории двора отремонтировали дороги площадью 5,8 тыс. кв.м и тротуары площадью 1,4 тыс. кв.м, за счет чего был сформирован пешеходный каркас квартала. Для освещения дорожек, детских и спортивных площадок установили 31 опору. Территорию украсили 98 МАФов.
В следующем году город планирует благоустроить здесь озеро. Для этого водоем должен попасть в нацпроект «Экология».
В Советском районе во дворе впервые по программе уложили плитку
во дворах домов №№ 13, 13а, 15, 17 по ул. Карбышева и № 18 по ул. Р. Зорге Советского района, где проживают порядка 2 тыс. человек, появилась рабочая зона под открытым небом с тремя партами и стульями. Кроме этого, здесь уложили плитку вместо привычного асфальта и обустроили спортивную площадку с футбольными полем и тренажерами, доступными горожанам с особенностями здоровья.
На песчаной детской площадке появились качели-гнезда, двойные качели, гамаки, лазательные и канатные комплексы, а также другие игровые элементы. Всего было установлено 57 единиц детского и спортивного оборудования, 20 скамеек и 12 урн. Для освещения подключили 101 опору, дополнительно территорию украсили уличные гирлянды.
Также во дворе площадью более 50,2 тыс. кв.м отремонтировали 5 тыс. кв.м асфальта, обустроили внутриквартальные проезды и широкий магистральный проезд вдоль ул. Карбышева. Число парковочных мест во дворе удалось увеличить со 109 до 199.
По поручению мэра Ильсура Метшина фасад дома по ул. Зорге украсил мурал, посвященный 100-летию образования строительной отрасли в Татарстане. Граффити появились также на тепловом пункте, на гаражах, а во дворе установили три антивандальных стенда, рассказывающих историю микрорайона Танкодром, Советского района и биографию Героя Советского Союза, военного инженера Дмитрия Карбышева.
При поддержке собственников торговых объектов, УК «ЖКХ Танкодром» здесь отремонтировали фасады, кровли, входные группы, высадили 190 деревьев и 250 кустарников, уложили газон на площади 18 тыс. кв.м.
В Московском районе переделали парковку детского сада по просьбе жителей
Программа «Наш двор» преобразила территории домов №№ 6 корп.1, 6 корп.2, 8, 10 и 14 по улице Серова в Московском районе. Улучшения ощутили почти 2 тысячи человек.
Во дворе площадью 31,3 тыс. кв.м организовали игровые площадки с разными качелями (гнезда, балансиры, двойные), канатной дорогой и бизибордом (деревянная доска с различными элементами для развития мелкой моторики и мышления). Также здесь обустроили две песочницы, два игровых комплекса и один спортивный. Для тихого и спокойного отдыха горожан установили 10 скамеек и парковые лежаки. Вечером территорию будут освещать 48 светильников.
Рабочие отремонтировали асфальт площадью 5,5 тыс. кв.м, где обустроили 43 дополнительных парковочных места.
По просьбе жителей не на средства программы был завезен грунт. Также рабочие спилили аварийные деревья. У детского сада переделали парковку — раньше здесь могли оставлять машины все жители, из-за чего владельцы служебных автомобилей учреждения не могли проехать. Теперь у детского сада свободный и беспрепятственный заезд.
Напомним, программа «Наш двор» реализуется в Казани на протяжении пяти лет. На сегодняшний день капитально отремонтированы территории 2278 домов, обновления коснулись полумиллиона жителей. Реализацию программы в Татарстане продолжат. В мае по итогам голосования граждан сформировали перечень дворов, которые планируют благоустроить в 2025 году. В общий список вошли 200 дворовых территорий, из них 80 — находятся в столице РТ. Проведены встречи с жителями, получены их рекомендации, с учетом которых сейчас ведется проектирование.