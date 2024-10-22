Сцена со зрительскими местами, беседки для отдыха и зона с гирляндами: как благоустроили дворы в Казани

Одно из желаний жителей — установить беседки для тихого отдыха и обустроить детские игровые зоны. Для юных казанцев организовали две площадки: первая — для ребят от 7 до 14 лет с элементами для лазания, качелями и игровым комплексом с горкой, а вторая — для детей младшего возраста с песочницей, балансиром и качелями-гнездами. Для занятий спортом предусмотрены воркаут-комплекс с брусьями и турником и прорезиненное поле для мини-футбола с воротами. Также во дворе появилась площадка с динамическими тренажерами.