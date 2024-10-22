Сайт о службе по контракту запущен в Иркутской области

Сайт, посвященный военной службе по контракту, начал работать в Иркутской области. На странице СИБИРСКОЕ БРАТСТВО — СВОИХ НЕ БРОСАЕМ! (служба-по-контракту38.рф) размещена справочная информация о действующих мерах поддержки участников СВО и их семей, есть данные о героях СВО и о помощи землякам. Желающие заключить контракт на прохождение военной службы смогут узнать там основные требования, список необходимых документах, а также всю информацию по полагающимся федеральным и региональным выплатам. Напомним, в настоящее время в Приангарье введено 35 мер поддержки для участников СВО и членов их семей. Собраны на сайте и опубликованные в местных СМИ материалы, посвященные этой теме.
— У нас много сибиряков, которые готовы принять участие в СВО, они должны наглядно видеть гарантии, которые им представляют федеральные и региональные власти, — отметил заместитель губернатора Иркутской области Андрей Бунев. — Кроме того, сайт важен для жителей региона, которые живут в самых отдаленных территориях, у них нет возможности получить консультацию по всем интересующим их вопросам, а здесь люди могут не только спросить все, что их волнует, но и получить внятную разложенную по полочкам информацию.