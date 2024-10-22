Сайт о службе по контракту запущен в Иркутской области

— У нас много сибиряков, которые готовы принять участие в СВО, они должны наглядно видеть гарантии, которые им представляют федеральные и региональные власти, — отметил заместитель губернатора Иркутской области Андрей Бунев. — Кроме того, сайт важен для жителей региона, которые живут в самых отдаленных территориях, у них нет возможности получить консультацию по всем интересующим их вопросам, а здесь люди могут не только спросить все, что их волнует, но и получить внятную разложенную по полочкам информацию.