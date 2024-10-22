В Воронежской области умер заслуженный врач России Юрий Лысенко

В понедельник, 21 октября, после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 74 лет ушел из жизни кандидат медицинских наук, ветеран труда, заслуженный врач Российской Федерации Юрий Лысенко. Уроженец Воронежской области, акушер-гинеколог высшей квалификации Юрий Лысенко в течение 17 лет возглавлял Борисоглебскую районную больницу. Похороны Юрия Лысенко состоятся в среду, 23 октября, сообщили в медицинском учреждении.
Юрий Лысенко родился в Борисоглебске 14 мая 1950 года. Учился в средней школе № 12, окончил Воронежский государственный медицинский институт. Трудовую деятельность начал в Белгородской области, но в 1980-м вернулся в родной города и до конца дней работал в Борисоглебской ЦРБ. В 1985 году Юрий Лысенко стал заведующим гинекологическим отделением, а с 1994-го по 2011 год занимал пост главного врача. Как подчеркнули в учреждении, Юрий Викторович в период перестройки сумел сохранить ценные кадры в своей больнице. С 2011-го по 2019 год Юрий Лысенко работал заместителем главного врача по модернизации, а затем — заведующим центром пренатальной диагностики.
В 1995 году Юрий Лысенко был впервые избран депутатом райсовета, а в 2003 году избирался депутатом Борисоглебской городской думы. В соавторстве с врачом была написана и издана книга «История борисоглебского здравоохранения — 300 лет». Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присвоено Юрию Лысенко в 2001 году.
— Юрий Лысенко был отличным организатором, деловым, упорным в достижении цели. Он сочетал в себе такие высокие нравственные качества врача как преданность профессии, сердечность, благородство души и готовность прийти на помощь в любую минуту. Юрий Викторович пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди медицинских работников районной больницы и населения Борисоглебского городского округа, — выразили соболезнования коллеги врача.
РИА «Воронеж» писало, что на прошлой неделе, 16 октября, в возрасте 68 лет ушел из жизни главный врач Воронежской областной офтальмологической больницы Сергей Щербаков, который руководил медучреждением в течение 21 года.