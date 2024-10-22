В Воронежской области умер заслуженный врач России Юрий Лысенко

Юрий Лысенко родился в Борисоглебске 14 мая 1950 года. Учился в средней школе № 12, окончил Воронежский государственный медицинский институт. Трудовую деятельность начал в Белгородской области, но в 1980-м вернулся в родной города и до конца дней работал в Борисоглебской ЦРБ. В 1985 году Юрий Лысенко стал заведующим гинекологическим отделением, а с 1994-го по 2011 год занимал пост главного врача. Как подчеркнули в учреждении, Юрий Викторович в период перестройки сумел сохранить ценные кадры в своей больнице. С 2011-го по 2019 год Юрий Лысенко работал заместителем главного врача по модернизации, а затем — заведующим центром пренатальной диагностики.