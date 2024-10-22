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В общественном транспорте Екатеринбурга появились листовки про дроны

Жители Екатеринбурга заметили в общественном транспорте необычные листовки.

Источник: Комсомольская правда

В них указана инструкция о поведении при обнаружении дронов и беспилотных летательных аппаратов.

Горожане усомнились в официальности памяток. «КП-Екатеринбург» обратилась в администрацию города за разъяснением. Там сообщили, что размещение листовок действительно инициатива мэрии.

— Эти листовки администрация выдавала перевозчикам для размещения в городском наземном транспорте, — подтвердили в администрации Екатеринбурга.

Согласно памятке, при обнаружении дрона или БПЛА необходимо незамедлительно сообщить о нем в экстренные службы, позвонив по номеру 112. Специалисту нужно продиктовать фамилию, имя, отчество, адрес обнаружения и рассказать о дроне и его повреждении. Завис он или летит, какие звуки издает.