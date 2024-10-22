В общественном транспорте Екатеринбурга появились листовки про дроны

Согласно памятке, при обнаружении дрона или БПЛА необходимо незамедлительно сообщить о нем в экстренные службы, позвонив по номеру 112. Специалисту нужно продиктовать фамилию, имя, отчество, адрес обнаружения и рассказать о дроне и его повреждении. Завис он или летит, какие звуки издает.