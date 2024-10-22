В Якутии среднегодовая температура воздуха с 1966 по 2023 год выросла на три градуса

ЯКУТСК, 22 октября. /ТАСС/. Среднегодовая температура воздуха в Якутии выросла на три градуса в период с 1966 по 2023 год. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории геотермии криолитозоны Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Юрий Скачков.
Данные получены по результатам анализа наблюдений, проведенных на действующих в настоящее время 97 метеостанциях республики за период с 1966 по 2023 год.
«Повышение среднегодовой температуры воздуха в различных частях Якутии (от 1,5 до 4,3 градуса) вызвано, в основном, потеплением зимних сезонов. Вклад летних сезонов менее значительный. В среднем по Якутии среднегодовая температура воздуха повысилась на три градуса. В отношении осадков нет однозначности. На одних метеостанциях наблюдается рост осадков, на других — уменьшение. На большинстве станций изменения незначительные», — рассказал Скачков.
Исследователи потепления климата отмечают, что в связи с глобальным потеплением в последние десятилетия участились аномалии различных климатических параметров. В Якутии это проявляется в таких метеорологических элементах, как температура воздуха, атмосферные осадки, снежный покров, отметил Скачков.
По словам эксперта, беспрецедентно интенсивное повышение среднегодовой и среднезимней температур воздуха в последние полвека отмечается в Якутске. «Ушли в прошлое среднегодовые температуры минус 11−12 градусов, наблюдавшиеся в 1980-е годы. Также в прошлом остался абсолютный минимум температуры минус 64,4 градуса (1891 год). Зимний минимум температуры воздуха за рассматриваемый период тоже имеет тенденцию к росту, причем тренд проявляется с очень высокой степенью значимости. Особенно впечатляют последние 25 лет, когда только в четырех зимах температура воздуха в Якутске была ниже знаковой величины — минус 50 градусов», — отметил Скачков.
По его словам, 10 самых теплых лет в Якутске за всю историю непрерывных наблюдений (1883−2023 гг.) отмечены в XXI веке. Примечательно, что в 2020 году прежний годовой максимум был превышен сразу на 0,8 градусов.
Эксперт отмечает изменение режима осадков. К примеру, март 2023 года был самым снежным за весь период наблюдений на территории республики. В Якутске выпало более четырех месячных норм осадков — при норме в 6 мм зафиксировано 27 мм. «Снег в городе шел и в первые дни апреля. Так, за первые пять дней выпало две месячные нормы осадков (16 мм). В итоге максимальная среднедекадная высота снега за зиму составила 55 см. Это абсолютный рекорд наблюдений с 1930 года», — добавил он.
Потепление климата приводит к необычным погодным явлениям. В 2023 году жители якутского города Олекминска наблюдали зимнюю грозу. По данным Института космофизических исследований и аэрономии, в конце марта 2023 года грозы гремели на большей части южных районов Якутии.
«На наших глазах бьются метеорекорды по всем направлениям. И плюсовые, и минусовые. Феноменальный 2020 год подарил нам кучу абсолютных максимумов среднегодовой температуры воздуха Якутии», — отметил Скачков.
Ученый вспоминает, что 2020 год был аномальным в Европе, в России, особенно в Якутии. На всей территории страны среднегодовая температура воздуха оказалась выше нормы на два градуса и более. В Якутии на 29 метеостанциях были зафиксированы абсолютные рекорды среднегодовой температуры воздуха. Наибольшие значения отмечены в Западной и Северо-Западной Якутии.
В июне 2020 года в Верхоянске был достигнут абсолютный рекорд максимальной температуры воздуха — воздух днем прогрелся до 38 градусов. «Для заполярных арктических широт это феномен побил исторический рекорд за 136 лет наблюдений», — уточнил Скачков.