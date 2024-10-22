В Якутии среднегодовая температура воздуха с 1966 по 2023 год выросла на три градуса

По словам эксперта, беспрецедентно интенсивное повышение среднегодовой и среднезимней температур воздуха в последние полвека отмечается в Якутске. «Ушли в прошлое среднегодовые температуры минус 11−12 градусов, наблюдавшиеся в 1980-е годы. Также в прошлом остался абсолютный минимум температуры минус 64,4 градуса (1891 год). Зимний минимум температуры воздуха за рассматриваемый период тоже имеет тенденцию к росту, причем тренд проявляется с очень высокой степенью значимости. Особенно впечатляют последние 25 лет, когда только в четырех зимах температура воздуха в Якутске была ниже знаковой величины — минус 50 градусов», — отметил Скачков.