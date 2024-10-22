Заболеваемость COVID-19 упала в Воронежской области

По данным регионального Роспотребнадзора, с 14 по 20 октября к медикам обратились 939 человек, у которых затем был подтвержден коронавирус. Для сравнения — в предыдущие две недели регистрировали по 1200 болеющих COVID-19. Несмотря на снижение заболеваемости, врачи советуют не пренебрегать мерами профилактики и при первых симптомах обращаться к профессионалам, а не заниматься самолечение. Воронежцам рекомендуют проветривать помещения, тщательно мыть руки, избегать прямого контакта с заболевшими, а также не забывать про медицинские маски в местах массового скопления людей.