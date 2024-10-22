Россельхознадзор не пропустил в РФ 19,5 тонны груш из Беларуси из-за бурой гнили

Говорится, что по результатам экспертиз образцов продукции, которые были проведены Смоленским филиалом подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ», в указанной партии груш установили ДНК возбудителя бурой монилиозной гнили. В Россельхознадзоре пояснили, что для того, чтобы не допустить занос и распространение на территории России опасной карантинной болезни растений, всю зараженную партию груш вернули отправителю.