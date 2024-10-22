Россельхознадзор не пропустил в РФ 19,5 тонны груш из Беларуси из-за бурой гнили. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
В сообщении говорится, что в момент контроля плодовоовощной продукции, которая поступает из Беларуси, фитосанитарные инспекторы Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям запретили ввоз партии груш, зараженных бурой монилиозной гнилью.
В ведомстве обратили внимание на то, что 19,5 тонны груш сопровождались фитосанитарным сертификатом, который был оформлен белорусской национальной службой карантина растений. Они следовали в Красноярск. Уточняется, что специлисты в ходе контроля обнаружили в плодах возбудитель карантинной болезни растений.
Говорится, что по результатам экспертиз образцов продукции, которые были проведены Смоленским филиалом подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ», в указанной партии груш установили ДНК возбудителя бурой монилиозной гнили. В Россельхознадзоре пояснили, что для того, чтобы не допустить занос и распространение на территории России опасной карантинной болезни растений, всю зараженную партию груш вернули отправителю.
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