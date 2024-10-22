В двух воронежских школах и двух детсадах по-прежнему нет отопления

По данным на понедельник, в школе № 2 температурные показатели были в норме. А вот ребят из школы № 62 перевели на дистанционное обучение — в кабинетах слишком холодно. Воспитанников детских садов до момента, пока в их дошкольных учреждениях проблемы с отоплением не ликвидируют, были распределили по другим садам. За неделю с официального старта отопительного сезона к источнику теплоснабжения подключили 99% социальных объектов. Если говорить о жилых домах, то здесь батареи потеплели в 4431 доме из 4694. Отдельно было отмечено, что в домах, которые находятся во временном управлении (которые передали другим УК после ухода «ПИК-Комфорт»), отопление есть в 636 многоэтажках из 828.