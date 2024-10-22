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Поезд Деда Мороза посетит Дзержинск 2 января

В декабре он приедет в Нижний Новгород.

Поезд Деда Мороза посетит два города Нижегородской области этой зимой. Он приедет в столицу ПФО и Дзержинск. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Напомним, что в Нижнем Новгороде праздничный состав остановится 29 декабря. Для жителей города химиков новогодняя программа запланирована на 2 января.

Поезд удивит детей и взрослых тематическими вагонами «Резиденция Деда Мороза» и «Сказочная деревня», где их будут ждать различные активности. Кроме того, там есть сцена и кукольный театр.

Праздничный ж/д состав отправляется по городам России из Иркутской области. Старт его маршрута назначен на 19 ноября. На пути поезда Деда Мороза предусмотрены остановки в более чем 60 населенных пунктах.

Ранее мы писали, что программу празднования Дня народного единства обнародовали в Нижнем Новгороде.