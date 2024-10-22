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В Краснодаре перекроют участок улицы Орджоникидзе 23 октября

Участок улицы Орджоникидзе в Краснодаре перекроют для проведения Всекубанских духовно-образовательных Кирилло-Мефодиевских чтений.

В Краснодаре перекроют участок улицы Орджоникидзе 23 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение ограничат для проведения в ТО «Премьера» XXX Всекубанских духовно-образовательных Кирилло-Мефодиевских чтений. Водители не смогут проехать по участку улицы Орджоникидзе от Красноармейской до Красной. Движение будет перекрыто с 06:00 до 18:00.

«Участок ул. Орджоникидзе освободят от припаркованного транспорта, а также установят соответствующие дорожные знаки. Парковочные места на данном участке предусмотрены только для участников мероприятия», — сообщили в мэрии Краснодара.

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрута.