В Краснодаре перекроют участок улицы Орджоникидзе 23 октября

Движение ограничат для проведения в ТО «Премьера» XXX Всекубанских духовно-образовательных Кирилло-Мефодиевских чтений. Водители не смогут проехать по участку улицы Орджоникидзе от Красноармейской до Красной. Движение будет перекрыто с 06:00 до 18:00.