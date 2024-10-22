В Красноярске готовится к открытию новая школа

«Мы очень готовимся к этому радостному событию, все ждут открытия — и ученики, и учителя, и родители. Педагогический состав формируем, но большая часть учителей уже набрана, у нас будет работать много молодых преподавателей. И я считаю, что для них начинать свою педагогическую деятельность в таких прекрасных условиях с новым коллективом — это идеальный старт для профессионального роста», — прокомментировал директор нового учебного заведения Дмитрий Чеменев.