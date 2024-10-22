В Красноярске готовится к открытию новая школа

«Мы очень готовимся к этому радостному событию, все ждут открытия — и ученики, и учителя, и родители. Педагогический состав формируем, но большая часть учителей уже набрана, у нас будет работать много молодых преподавателей. И я считаю, что для них начинать свою педагогическую деятельность в таких прекрасных условиях с новым коллективом — это идеальный старт для профессионального роста», — прокомментировал директор нового учебного заведения Дмитрий Чеменев.
Объект рассчитан на 1280 учеников, но первыми местными школьниками станут 400 человек, с 1 по 8 класс. Здесь установлено современное оборудование, в том числе интерактивные доски, проекторы, ноутбуки, принтеры, лингафонная техника. Часть оснащения прибудет в ближайшее время, например, экран и акустическая система для актового зала.
С будущей школой накануне ознакомились губернатор Михаил Котюков, министр образования края Светлана Маковская и глава Красноярска Владислав Логинов.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, как в Красноярском крае больше 16 тысяч школьников получили работу на лето.