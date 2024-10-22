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В МЧС оценили угрозу цунами для Екатеринбурга

В МЧС России составили список из 14 городов, которые оказались в зоне риска в случае возникновения цунами. Екатеринбург и другие населенные пункты УрФО в этот перечень не попали.

Судя по справочной информации ведомства, наибольшую угрозу цунами представляет для населенных пунктов Приморья, Сахалина, а также для населения на Курильских островах. Главная опасность этого явления — мощные морские волны, скорость которых может составлять от 50 до 1000 км/ч.

«Особенно опасно цунами для поселков, городов и сооружений, расположенных на низменных берегах океана, а также находящихся на вершине заливов и бухт, широко открытых к океану, куда цунами нагоняет большую массу воды, затопляющую устья и долины рек на 2−3 км от моря», — говорится в справочных материалах.

Хотя по географическому положению Екатеринбургу цунами не грозит, однако в последние годы в регионе регистрируют землетрясения. Некоторые подземные толчки ученые характеризуют как сильные.

МЧС