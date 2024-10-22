В МЧС оценили угрозу цунами для Екатеринбурга

«Особенно опасно цунами для поселков, городов и сооружений, расположенных на низменных берегах океана, а также находящихся на вершине заливов и бухт, широко открытых к океану, куда цунами нагоняет большую массу воды, затопляющую устья и долины рек на 2−3 км от моря», — говорится в справочных материалах.