В МЧС оценили угрозу цунами для Екатеринбурга

Судя по справочной информации ведомства, наибольшую угрозу цунами представляет для населенных пунктов Приморья, Сахалина, а также для населения на Курильских островах. Главная опасность этого явления — мощные морские волны, скорость которых может составлять от 50 до 1000 км/ч.
«Особенно опасно цунами для поселков, городов и сооружений, расположенных на низменных берегах океана, а также находящихся на вершине заливов и бухт, широко открытых к океану, куда цунами нагоняет большую массу воды, затопляющую устья и долины рек на 2−3 км от моря», — говорится в справочных материалах.
Хотя по географическому положению Екатеринбургу цунами не грозит, однако в последние годы в регионе регистрируют землетрясения. Некоторые подземные толчки ученые характеризуют как сильные.