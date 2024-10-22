Найдено крупнейшее в РФ хранилище древнего зерна

«В ходе работы практически по всей, не застроенной современными зданиями, территории Житного двора обнаружены крупные скопления, а иногда и значительные (до 40 см) прослойки зерна разных периодов, начиная с XVI века. Получена уникальная по размерам и полноте коллекция весом более 2,5 тонны. На настоящий момент это крупнейшая находка археологического зерна на территории России. Видовой состав ее разнообразен, он будет предметом исследования еще долгое время, но уже сейчас понятно, что на Житном дворе хранили рожь, ячмень, пшеницу, овес, просо», — отметила руководитель Подмосковной экспедиции, заместитель директора Института археологии РАН по науке Ася Энговатова.