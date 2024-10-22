Голосовой помощник поможет вызвать врача на дом в Воронежской области

В Воронежской области за последний год были заключены контракты на разработку и внедрение голосовых сервисов «Вызов врача на дом», «Запись к врачу», «Запись на диспансеризацию». Завершить интеграцию последнего сервиса планируют в декабре. Об этом сообщил министр здравоохранения Игорь Банин на еженедельной планерке в облправительстве в понедельник, 21 октября. Совещание провел губернатор Александр Гусев.