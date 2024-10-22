Голосовой помощник поможет вызвать врача на дом в Воронежской области

В Воронежской области за последний год были заключены контракты на разработку и внедрение голосовых сервисов «Вызов врача на дом», «Запись к врачу», «Запись на диспансеризацию». Завершить интеграцию последнего сервиса планируют в декабре. Об этом сообщил министр здравоохранения Игорь Банин на еженедельной планерке в облправительстве в понедельник, 21 октября. Совещание провел губернатор Александр Гусев.
Голосовые сервисы уже активно используются в 11 медицинских учреждениях. Настройка оборудования и обустройство рабочих мест продолжаются в четырех организациях. Ожидают подключения 32 районные больницы. Игорь Банин также привел следующую статистику:
- с использованием голосовых сервисов было совершено 11,5 тыс. звонков;
- среднее количество звонков в будние дни составляет 287, в выходные около 35.
Министр цифрового развития Денис Волков рассказал о развитии Центра обработки вызовов (ЦОВ). На данный момент функционал сервиса включает и работу текстовыми чатами. На платформе функционируют следующие Центры обработки вызовов:
ЦОВ Министерства здравоохранения Воронежской области;
ЦОВ Государственной жилищной инспекции Воронежской области;
ЦОВ Многофункционального центра;
ЦОВ Центра занятости населения Воронежской области;
служба-122 и горячие линии.
Губернатор Александр Гусев, в свою очередь, напомнил о ранее данном поручении по внедрению элементов искусственного интеллекта в систему здравоохранения.
— Мы понимаем, какие преимущества можем получить, что нужно изменить, в частности, используя опыт Москвы. На январь запланирован отчет, и мы будем, соответственно, 2025 год при необходимости корректировать, — сказал глава региона.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что после ввода всех необходимых цифровых сервисов откроется поликлиники на улице 20-летия Октября. Без доступа к цифровым сервисам пациенты не смогут записаться в учреждение, а врачи не смогут получить доступ к медицинской карте из кабинета.