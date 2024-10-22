Иностранец заплатил жительнице Ангарска 30 тысяч за заключение фиктивного брака

В Иркутской области признали недействительным брак между жительницей Ангарска и иностранцем. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Ангарский городской суд.
Известно, что весной 2022 года житель Таджикистана заплатил женщине 30 тысяч рублей за то, что та согласится выйти за него замуж. После подписания всех документов, они продолжали жить раздельно.
— Отношения узаконили для того, чтобы иностранец получил некоторые преимущества. Так, мигрантам, состоящим в браке с гражданином России и имеющим место жительства в стране, разрешение на временное проживание выдают без учета квоты, которая утверждена правительством, — рассказывают в агентстве.
В итоге суд принял решение признать брак недействительным со дня его заключения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье правоохранители поймали мужчину, у которого при себе было 300 килограмм байкальского омуля.