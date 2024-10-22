Минобороны Беларуси сказало об отправке призывников на срочную военную службу. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.
Говорится, что со вторника, 22 октября, начинается отправка граждан Беларуси, которые были призваны на срочную военную службу, в соединения и воинские части Вооруженных Сил, внутренних войск Министерства внутренних дел, а также пограничной службы и государственной безопасности.
В Минобороны уточнили, что в первый день в войска будет направлено примерно 1000 призывников. Они пополнят ряды сил специальных операций Вооруженных Сил, Минской военной комендатуры, а также 72 го гвардейского Объединенного учебного центра.
По информации ведомства, всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, в октябре-ноябре 2024 года запланировано направить примерно 10 000 человек.
«Около 58 тысяч молодых людей подлежат вызову на призывные комиссии осенью текущего года», — сказано в сообщении.
Также говорится, что церемония принятия военной присяги у вновь прибывшего пополнения в соединениях и воинских частях ВС Беларуси состоится 23 ноября. Кроме того, уточняется, что увольнение в запас военнослужащих, которые выслужили установленные сроки срочной военной службы, будет проведено своевременно. Сказано про октябрь-ноябрь 2024 года.
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