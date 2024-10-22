Минобороны Беларуси сказало об отправке призывников на срочную военную службу

Также говорится, что церемония принятия военной присяги у вновь прибывшего пополнения в соединениях и воинских частях ВС Беларуси состоится 23 ноября. Кроме того, уточняется, что увольнение в запас военнослужащих, которые выслужили установленные сроки срочной военной службы, будет проведено своевременно. Сказано про октябрь-ноябрь 2024 года.