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В Хабаровском крае разыграется настоящая стихия: ждём дождь со снегом

На севере уже и дневные температуры ушли в минус.

Сейчас в Олбани: +11° 0 м/с 87% 759 мм рт. ст. +12°
Источник: Reuters

Сильный дождь, местами со снегом ожидается в Хабаровском крае 23 октября. С приходом циклона в восточных районах и на Нижнем Амуре разыграется настоящая стихия.

На юге дожди ожидаются очень сильные. В Бикине на рассвете +3…+5, в послеобеденное время воздух прогреется всего до +6…+8 градусов. В Вяземском ночью +1…+3, днем +5…+7 градусов.

В Хабаровске в среду синоптики прогнозируют дождь, ночью от +1 до −1, в светлое время суток всего +3…+5 градусов, и сильный северо-восточный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В Советской Гавани ночью от 0 до+2, днем +6…+8 градусов, сильный дождь с ветром 15−20 метров в секунду. В Троицком 0…+2, днем +3…+5, дождь и тот же шквалистый ветер. В Чегдомыне ночью уже хороший морозец −5…-7 градусов, днем столбики термометров поднимутся всего до +3…+5 градусов, но там обойдется без осадков.

В Комсомольске-на- Амуре дождь, в темное время суток от 0 до −2, днем +2…+4, северный ветер 9−14 метров в секунду. В Николаевске-на-Амуре осадки, ночью уже тоже морозно −5…-7, днем всего+2…+4, ветер −7 −12 метров в секунду, В селе имени Полины Осипенко без осадков, на рассвете −5…-7, днем столбик термометра поднимется до отметки +1…+3, северный ветер 7−12 метров в секунду.

В Чумикане ночью −8…-10, днем всего 0…+2 градуса, циклон туда не дойдет, а потому ожидается день без осадков. В Охотске еще холоднее, ночью −9…-11, днем уже минусовые температуры −2…-4 градуса, без осадков. В Аяне тоже день ожидается без дождя, ночью все те же −9…-11, днем от 0 до −2 градусов.

Уровень Амура у Хабаровска окончательно ушел в минус и достиг отметки −23 сантиметра. В ближайшие дни вода в реке упадет еще на 10−15 сантиметров.

В старину молодежь 23 октября прыгала через костер. Считалось, что это помогает возродиться к новой жизни и продлить молодость. В огне сжигали старые вещи, избавляясь от неприятностей и проблем со здоровьем. Чтобы вылечить ребенка, его «перепекали»: сажали три раза в печь на лопате. Тепло русской печи еще никому не помешало!