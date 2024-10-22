В Хабаровском крае разыграется настоящая стихия: ждём дождь со снегом

В Хабаровске в среду синоптики прогнозируют дождь, ночью от +1 до −1, в светлое время суток всего +3…+5 градусов, и сильный северо-восточный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В Советской Гавани ночью от 0 до+2, днем +6…+8 градусов, сильный дождь с ветром 15−20 метров в секунду. В Троицком 0…+2, днем +3…+5, дождь и тот же шквалистый ветер. В Чегдомыне ночью уже хороший морозец −5…-7 градусов, днем столбики термометров поднимутся всего до +3…+5 градусов, но там обойдется без осадков.