В Хабаровском крае разыграется настоящая стихия: ждём дождь со снегом

Сильный дождь, местами со снегом ожидается в Хабаровском крае 23 октября. С приходом циклона в восточных районах и на Нижнем Амуре разыграется настоящая стихия.
На юге дожди ожидаются очень сильные. В Бикине на рассвете +3…+5, в послеобеденное время воздух прогреется всего до +6…+8 градусов. В Вяземском ночью +1…+3, днем +5…+7 градусов.
В Хабаровске в среду синоптики прогнозируют дождь, ночью от +1 до −1, в светлое время суток всего +3…+5 градусов, и сильный северо-восточный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В Советской Гавани ночью от 0 до+2, днем +6…+8 градусов, сильный дождь с ветром 15−20 метров в секунду. В Троицком 0…+2, днем +3…+5, дождь и тот же шквалистый ветер. В Чегдомыне ночью уже хороший морозец −5…-7 градусов, днем столбики термометров поднимутся всего до +3…+5 градусов, но там обойдется без осадков.
В Комсомольске-на- Амуре дождь, в темное время суток от 0 до −2, днем +2…+4, северный ветер 9−14 метров в секунду. В Николаевске-на-Амуре осадки, ночью уже тоже морозно −5…-7, днем всего+2…+4, ветер −7 −12 метров в секунду, В селе имени Полины Осипенко без осадков, на рассвете −5…-7, днем столбик термометра поднимется до отметки +1…+3, северный ветер 7−12 метров в секунду.
Уровень Амура у Хабаровска окончательно ушел в минус и достиг отметки −23 сантиметра. В ближайшие дни вода в реке упадет еще на 10−15 сантиметров.
В старину молодежь 23 октября прыгала через костер. Считалось, что это помогает возродиться к новой жизни и продлить молодость. В огне сжигали старые вещи, избавляясь от неприятностей и проблем со здоровьем. Чтобы вылечить ребенка, его «перепекали»: сажали три раза в печь на лопате. Тепло русской печи еще никому не помешало!