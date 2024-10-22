«В районе Внуково ТиНАО завершили строительство школы площадью 19,5 тысячи квадратных метров. Она рассчитана на тысячу мест. В трехэтажном здании предусмотрены блоки начальной и средней школы, а также спортивный блок. В дальнейшем школа будет передана в городскую систему образования», — рассказал Владимир Ефимов. В здании создали все условия для комфортного обучения юных москвичей. Там оборудованы лабораторно-исследовательские комплексы, помещения для музыкального и художественного творчества, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда, а также обеденный зал. «В здании предусмотрено зонирование учебного пространства с размещением блока начальной школы отдельно от помещений средней школы. Главный вход расположен таким образом, чтобы потоки младших и старших классов не пересекались. Интерес к занятиям у учеников будет поддерживать многосветное многофункциональное пространство на втором этаже с эстрадой, артистическими, техническим центром, а такжеспортивные залы и медиатека», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Во дворе школы обустроили площадки для торжественных мероприятий и подвижных игр, стадион, места отдыха и занятий на открытом воздухе. Разрешение на ввод школы в эксплуатацию выдал Мосгосстройнадзор. Как отметил председатель ведомства Антон Слободчиков, школа построена на земельном участке площадью почти 2,2 гектара. В здании обустроены универсальные и специализированные учебные кабинеты. Весь строительный цикл проходил под контролем инспекторов комитета. С начала работ провели девять проверок, по результатам итоговой было оформлено заключение о соответствии объекта проектной документации, после чего школу ввели в эксплуатацию. Все школы и детские сады, которые строят в ТиНАО, полностью соответствуют стандартам качества и оснащения, применяемым к образовательным учреждениям столицы. По словам главы Департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, перед проектировщиками стоит задача создавать помещения, не только удобные для учебного процесса, но и приспособленные для ведения научной и творческой деятельности, всестороннего развития учащихся. Акцент делается на современном техническом оснащении, функциональности, просторности и безопасности. С начала 2024 года в ТиНАО построили и открыли уже более 20 объектов образования. Ранее Сергей Собянин сообщил, что с начала 2024 года в Москве возвели 63 социальных объекта.