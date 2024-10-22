Разработанную в СПбГУ систему межбанковских сообщений рекомендовали для стран БРИКС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Децентрализованная система межбанковских сообщений, архитектуру которой разработали в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), рекомендована для использования в странах БРИКС. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Деловой совет БРИКС утвердил отчет с рекомендованными для использования в странах БРИКС международными платежными инструментами, куда вошла Децентрализованная система межбанковских сообщений (ДСМС). Архитектура для этой системы была разработана в Центре технологий распределенных реестров Санкт-Петербургского государственного университета (ЦТРР СПбГУ)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что задача разработки — дать возможность странам проводить независимую финансовую политику и обеспечивать конфиденциальность передаваемых сообщений.
По данным пресс-службы, в 2018 году одним из главных направлений работы БРИКС было обозначено создание новой платежной системы для стран объединения. Специалисты СПбГУ начали работать над этим в 2019 году, а в 2022-м году была представлена полноценная версия децентрализованной системы межбанковских сообщений, что стало особенно актуально в условиях незаконных ограничений на платежи со стороны ряда государств. Разработка была отмечена премией «Технологический прорыв — 2022» в номинации «Преодоление барьеров и открытие новых возможностей» и вошла в список инициатив для обеспечения экономического суверенитета России.
Как отметили в университете, все финансовые инструменты, которые вошли в отчет делового совета БРИКС, будут проходить международное тестирование, а затем могут быть интегрированы в работу с существующими национальными платежными системами в странах БРИКС. Это позволит совершать платежи в национальных валютах с помощью смартфонов легко и быстро. Единый многонациональный платежный механизм повысит прозрачность платежей, поддержит инновации, расширит финансовую доступность путем установления взаимодействия национальных платежных инфраструктур стран БРИКС, а также увеличит доли национальных валют в трансграничных расчетах.
Шестнадцатый саммит глав государств БРИКС, который является ключевым событием председательства РФ в объединении, проходит в Казани с 22 по 24 октября. Объединение БРИКС было создано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы. Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. Ожидается участие представителей более чем 30 стран.