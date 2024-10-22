Разработанную в СПбГУ систему межбанковских сообщений рекомендовали для стран БРИКС

По данным пресс-службы, в 2018 году одним из главных направлений работы БРИКС было обозначено создание новой платежной системы для стран объединения. Специалисты СПбГУ начали работать над этим в 2019 году, а в 2022-м году была представлена полноценная версия децентрализованной системы межбанковских сообщений, что стало особенно актуально в условиях незаконных ограничений на платежи со стороны ряда государств. Разработка была отмечена премией «Технологический прорыв — 2022» в номинации «Преодоление барьеров и открытие новых возможностей» и вошла в список инициатив для обеспечения экономического суверенитета России.