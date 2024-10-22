Для повышения рождаемости Ростовской области выделят более 600 млн рублей

Ростовская область получит из федерального бюджета 621 млн рублей. Эти средства выделят для повышения рождаемости, сообщила в своем телеграм-канале депутат Госдумы России от донского региона Екатерина Стенякина.
К тому же областные власти добавят к федеральным средства и региональные. Однако депутат не уточнила, сколько именно.
Всего такую меру поддержки рождаемости получит 41 регион страны. Причем, по объему средств больше Ростовской области достанется только Московской.
На какие именно меры поддержки пойдут средства, пока не известно.