−35 градусов и снег почти каждый день: прогноз на ноябрь в Иркутской области кажется суровым, но не все так однозначно

Во второй половине ноября на севере региона уже точно повеет зимой. По ночам похолодает до −20…-25 градусов, днем до −12…-17, местами до −18…-23 градусов. А жителям Киренского и Катанского районов к этому времени и вовсе нужно быть готовыми к морозам: метеорологи предупреждают, что по ночам там возможно понижением температур воздуха до −25…-30, а на севере Катангского и вовсе до −35 градусов. Осадков здесь, как и в южных районах, выпадет в последний осенний месяц около нормы, но снег будет идти в большинстве дней.