−35 градусов и снег почти каждый день: прогноз на ноябрь в Иркутской области кажется суровым, но не все так однозначно

Погода в Иркутске в ноябре 2024 готовит сибирякам приятный сюрприз — температуру воздуха выше нормы. Причем в отдельные дни, столбики термометров на городских улицах поднимутся до +1…+6 градусов. Об этом КП-Иркутск рассказала в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Расскажем, в какие дни последнего осеннего месяца ждать потепление.
— Действительно, ноябрь в Иркутской области ожидается теплее обычного, — говорит начальник отдела метеопрогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. — Среднемесячная температура воздуха на территории всей области, согласно предварительному прогнозу, ожидается на 1−2 выше нормы.
В самом Иркутске, а также в южных, центральных, западных районах Приангарья в первом половине месяца по ночам прогнозируется температура до −10…-15 градусов, днем — до −1…-6 градусов. Однако, во второй и третьей пятидневке месяца, то есть с 5-го по 15-е числа, в регион придет потепление. Тогда по ночам показатели уличных градусников поднимутся до −4…-9 градусов, а днем до +1…+6.
— Несмотря на то, что к началу ноября в Иркутске мы ждем установление постоянного снежного покрова, при такой плюсовой температуре, вероятность, что он растает — мала, — рассказывает начальник отдела метеопрогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. — Ведь земля уже мерзлая, ночные температуры отрицательные, темнеет рано, получается, что такие температурные показатели по времени продержатся часа три-четыре максимум.
Погода в Иркутске в ноябре 2024 во второй половине, конечно, уже обещается холоднее. Днем метеорологи ожидают до −9…-14 градусов, а по ночам −16…-21. Кстати, количество осадков в ноябре будет близким к норме. По предварительному прогнозу, снег ждем в первой декаде месяца в большинстве дней, в остальное время — в отдельные дни.
В северных и верхнеленских районах Иркутской области погода обычно холоднее. И ноябрь образца 2024 года не станет исключением, хотя и там среднемесячная температура поднимется выше нормы на 1−2 градуса. В большинстве ночей первой половины месяца здесь −13…-21, днем −4…-9, местами до −10…-15 градусов.
— На этой территории региона также примерно с 10 по 15 ноября есть вероятность потепления, — говорит начальник отдела метеопрогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. — Тогда дневные температуры повысятся до 0…-5 градусов.
Во второй половине ноября на севере региона уже точно повеет зимой. По ночам похолодает до −20…-25 градусов, днем до −12…-17, местами до −18…-23 градусов. А жителям Киренского и Катанского районов к этому времени и вовсе нужно быть готовыми к морозам: метеорологи предупреждают, что по ночам там возможно понижением температур воздуха до −25…-30, а на севере Катангского и вовсе до −35 градусов. Осадков здесь, как и в южных районах, выпадет в последний осенний месяц около нормы, но снег будет идти в большинстве дней.
Такой будет погода в Иркутске в ноябре 2024.