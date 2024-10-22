10 миллионов рублей выиграл в лотерею водитель из Свердловской области

Житель Свердловской области Андрей Корсаков выиграл суперприз в размере 10 миллионов рублей в 4691-м тираже лотереи «Рапидо Ультра».
Победу мужчине, работающим водителем, принесла комбинация, составленная из выпавших в предыдущих тиражах чисел и дат рождения Андрея и его сына.
«Хоть бурных эмоций не испытал, в душе было приятное спокойствие, этот выигрыш откроет много возможностей в моей жизни», — поделился своими впечатлениями новоиспеченный миллионер.
На выигранные деньги свердловчанин планирует приобрести жилье и обновить авто, а также купить оборудование для работы.