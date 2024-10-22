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10 миллионов рублей выиграл в лотерею водитель из Свердловской области

Мужчина выиграл суперприз в 4691-м тираже лотереи «Рапидо Ультра».

Житель Свердловской области Андрей Корсаков выиграл суперприз в размере 10 миллионов рублей в 4691-м тираже лотереи «Рапидо Ультра».

Победу мужчине, работающим водителем, принесла комбинация, составленная из выпавших в предыдущих тиражах чисел и дат рождения Андрея и его сына.

«Хоть бурных эмоций не испытал, в душе было приятное спокойствие, этот выигрыш откроет много возможностей в моей жизни», — поделился своими впечатлениями новоиспеченный миллионер.

На выигранные деньги свердловчанин планирует приобрести жилье и обновить авто, а также купить оборудование для работы.